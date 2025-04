Ramadama in Dasing

An der gemeinschaftlichen Müllsammelaktion halfen, wie in den vergangenen Jahren, viele freiwillige Bürger aus Dasing und den Ortsteilen. Wie zu erwarten, wurde wieder sehr viel Unrat entlang der Straßen und Wege zusammengeklaubt. Vor allem in den Gewerbegebieten und entlang der Haupt- und Kreisstraßen lagen kleinere und größere Abfallstücke, die ganz und gar nicht in die Natur gehören. So fand sich in den Ortsteilen ein Motorengetriebe, aus dem noch das Öl tropfte, auch die Kühlschranktüre am Wegesrand erstaunte die Helfer – und wurde selbstverständlich aufgeladen und zur fachgerechten Entsorgung abtransportiert. Über 10 Autoreifen, teilweise sogar mit Felgen gehörten ebenfalls zum Sammelgut, wie diverse Schrotträder und ein ausrangiertes Waschbecken. Dies alles neben fast schon „normalem“ Müll wie Dosen, Flaschen, Tüten und Fast-Food-Verpackungen.

Sehr erfreulich war heuer die Anzahl der vielen ganz Kleinen, die mit Feuereifer nach den besten „Schätzen“ suchten. Das war natürlich auch ganz besonders toll mit den Kinder-Zwickzangen und den „richtigen“ Arbeitshandschuhen. Hier war der kleine Sebastian (4 Jahre) alt regelrecht schockiert, als er grad ein Handtuch und einen Teppich aufgesammelt hatte: „Ja, was die Leute alles so rumschmeißen!“ Und seine Schwester Sophie (8 Jahre) fragt entsetzt: „Was sind das denn für Leute“? Alles in allem freuten sich aber alle, dass sie Dasing wieder ein bisschen schöner machen konnten.

Für das leibliche Wohl sorgte die anschließende Brotzeit, gespendet von der Gemeinde Dasing als kleines Dankeschön. Die Firma Kunzmann sponserte die Getränke und ein anonymer Spender erfreute jeden Teilnehmer mit einer Tafel Schokolade. Das hatten sich die 130 Ehrenamtlichen auch redlich verdient. Für den großartigen Einsatz aller Helfer bedankt sich Erster Bürgermeister Andreas Wiesner bei allen, vor allem auch den örtlichen Feuerwehren, welche die Aktion wieder unterstützt haben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.