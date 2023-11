Dasing

vor 48 Min.

Richtfest für neues Ortszentrum: Der freudigste Tag des Jahres in Dasing

Plus An die zehn Millionen Euro soll das neue Gemeindezentrum in Dasing samt Rathaus kosten. Jetzt wurde der Hebauf für den Gebäudekomplex gefeiert.

Von Brigitte Glas Artikel anhören Shape

Noch arbeitet die Verwal­tung in einem ehemaligen Wohn­haus, und das in beengten Räum­lichkeiten, die heutigen Anforde­run­gen nicht mehr entsprechen. Damit ist in absehbarer Zeit Schluss, denn die Gemeinde baut sich ein neues Ortszentrum samt Rathaus. Nach vier Jahren Planungs- und Bauzeit wurde jetzt Hebauf gefei­ert.

Mit den ehemaligen Bürgermeistern Matthi­as Feiger, Lorenz Arnold und Erich Nagl, zahlreichen Ge­mein­deräten, Bürgermeistern aus der Verwaltungsgemeinschaft, den Architekten und den beteilig­ten Firmen beging man den "freu­digsten Tag des Jahres", wie Bürgermeister Andreas Wiesner meinte. Den Richtspruch sprachen die Zimmerermeister Jo­achim Wagner und Stephan Mang und die "Gemeinderatskapelle" steuerte die Musik bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen