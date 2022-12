Brand im Schweinestall: Eigentümer kann Tiere retten

Die Nachbarn entdeckten den Rauch, der Eigentümer handelte sofort. Bei einem Brand in einem Dasinger Schweinestall entstand ein höherer Schaden.

Aufmerksamen Nachbarn ist zu verdanken, dass im Dasinger Ortsteil Rieden nicht Schlimmeres passierte: Am Dienstag, 13. Dezember, bemerkten sie um 12.45 Uhr Rauch am Schweinestall des landwirtschaftlichen Anwesens und informierten den Eigentümer. Der 58-jährige Landwirt entdeckte das Feuer, das sich in der Zwischendecke des Gebäudes ausbreitete, und verständigte die Feuerwehr. Diese brachte den Brand zügig unter Kontrolle, sodass an der Stallung lediglich ein Sachschaden von 15.000 Euro entstand. Es wurde niemand verletzt.

Dasinger Landwirt kann Schweine in Sicherheit bringen

Die Schweine im Stall waren zu keiner Zeit in Gefahr, da sie durch den Landwirt selbst in den zugehörigen Auslauf gebracht werden konnten. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (AZ)