Rollerfahrerin in Dasing zu schnell unterwegs

Eine Frau fällt in Dasing einer Polizeistreife auf, weil ihr Roller mehr als die zugelassene Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde fährt.

Mit einer Laserpistole führte eine Streife der Polizei Friedberg am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung in Dasing in der Taitinger Straße durch. Dabei fiel ihnen ein Motorroller auf, der jedoch lediglich auf 45 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit zugelassen ist. Der Roller war jedoch mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit unterwegs. Die Fahrerin des Motorrollers erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)