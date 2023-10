Säure tritt aus: 130 Feuerwehrleute nachts bei Chemie-Unfall im Großeinsatz

In einer Dasinger Speditionsfirma treten Chemikalien aus. Weit über 100 Feuerwehrleute sind vor Ort. Der Vorfall geht verhältnismäßig glimpflich aus.

Zu einem Gefahrgutunfall kam es Freitagnacht in Dasing. In einer Speditionsfirma in der Straße "Am Birkenfeld" traten gegen 2.40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen rund 100 Milliliter säurehaltiger Flüssigkeit aus. Bei einem Mitarbeiter, der rund 20 Meter von der Flüssigkeit entfernt war, verursachte dies eine Augenreizung.

Der Mann kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die umliegenden Feuerwehren banden die Flüssigkeit mittels Chemikalienbinder und stoppten so den Austritt. An dem Einsatz waren rund 130 Feuerwehrleute beteiligt. (AZ)