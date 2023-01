Sattelschlepper verursacht in Dasing einen Unfall im Kreisverkehr

Der Fahrer eines Sattelschleppers missachtet in Dasing die Vorfahrt in einem Kreisverkehr. Die Beifahrerin eines Pkw wird leicht verletzt.

Am Dienstag um 10.55 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Sattelschlepper in Dasing auf der Laimeringer Straße in westlicher Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr zur Aichacher Straße missachtete er die Vorfahrt eines Autos der Marke Skoda, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Beifahrerin des Pkw leicht verletzt. Der Skoda musste laut Polizei abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. (AZ)