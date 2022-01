Schlägerei auf dem Parkplatz des Dasinger Bauernmarkts

Auf dem Parkplatz des Dasinger Bauernmarkts fühlen sich zwei Autofahrer von einem Busfahrer provoziert. Für einen der drei endet es mit einer Kopfverletzung.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Besuchern des Dasinger Bauernmarkts ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Wie die Polizei berichtet, standen zwei Bekannte, ein 62-Jähriger und ein 25-Jähriger, mit ihren Pkw im Bereich der Busparkplätze. Als ein ebenfalls 62-jähriger französischer Busfahrer mit seinem Fahrzeug am Bauernmarkt halt machen wollte, musste dieser mit seinem Bus sehr nahe an die Pkw heranfahren, da sonst keine andere Abstellmöglichkeit frei gewesen wäre.

Zwei Autofahrer gehen auf den Busfahrer los

Beim Abstellen des Motors machte der Bus einen Ruck nach vorne, die beiden Männer stiegen in den Bus ein und gingen auf den Fahrer los. Hierbei kam es zur wechselseitigen Körperverletzung, wobei der 62-jährige Pkw-Fahrer Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt, jedoch nicht ärztlich behandelt werden musste. Die beiden anderen blieben weitestgehend unverletzt. Alle drei erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)