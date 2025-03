Schülerkonzert des Musikverein Dasing

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der Musikverein Dasing wieder sein jährliches Schülerkonzert. In der voll besetzten Mehrzweckhalle zeigten die Kinder und Jugendlichen, was sie im Musikunterricht gelernt haben. Die Musikschüler gestalteten auf Blockflöte, Gitarre, Saxophon, Schlagzeug, Querflöte, Klarinette, Trompete, Tenorhorn, Hackbrett und Klavier einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Konzertnachmittag. Eröffnet wurde dieser von der aktuellen Bläser-AG unter der Leitung von Sebastian Hummel. Einige Schüler hatten bereits nach wenigen Monaten Unterricht ihren ersten Auftritt vor großem Publikum.

So erklangen neben bekannten Kinderliedern wie „Hänsel und Gretel“ und „Der Kuckuck und der Esel“ auch klassische Töne wie zum Beispiel „Für Elise“ für Klavier oder eine Konzertetüde in A-Moll für fünf Gitarren. Fortgeschrittene Musikschüler fanden sich in verschiedenen Ensembles zusammen und konnten unter der Leitung von Sebastian Hummel, Manuela Weichenberger, Boris Bakhshan und Martina Vögele ihr Repertoire zum Besten geben.

Die zahlreichen Zuhörer belohnten alle Darbietungen mit viel Beifall. Zum Dank konnte sich jeder der jungen Musikerinnen und Musiker nach dem Auftritt mit Kuchen und Getränken stärken.

Informationen zum Musikunterricht beim Musikverein Dasing finden Sie unter www.mv-dasing.de.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.