Seniorenfasching: „In Dasing is der Deifi los“

In „Dasing is der Deifi los“, so lautete das Motto vom Frauenbund Seniorennachmittag im vollen Saal beim Bäckerwirt. Nachdem Carola Kreutmayr die Gäste begrüßte, richteten auch Diakon Michael Popfinger und Bürgermeister Andreas Wiesner noch ein paar Worte an alle Besucher. Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging es auch schon los. Die Mädels von den Veteranen unter der Leitung von Paula Theilacker zeigten einen fetzigen Cowboy Tanz. Die Turnkinder von Alena und Marisa Mayr zeigten ihr Können mit souveränen Turnübungen und einem „Teufeltanz“.

Nun kamen die beiden „Dorftratschen“ Fanny und Marie auf die Bühne, die sich jeden Samstag auf dem Friedhof treffen und Neuigkeiten austauschen. Die Veteranen führen bei der Fronleichnamsprozession den Kirchenzug an, zum Leidwesen der Frauenbund Damen. Es ging über die steile Kirchentreppe durch den „Batz“ der“ Gmoa-Baustelle“. Des Dirndl war dreckig und die Schuh au. Ab sofort führt der Frauenbund den Zug an, sonst müssen die Veteranen im Dirndl gehen. Dann fragten sich die Damen, ob die neue „Gmoa“ eine Außenstelle vom Aichacher Gefängnis ist, weil es so vergittert ist. Nachdem die beiden alle Neuigkeiten ausgetauscht hatten, wurden sie mit viel Applaus verabschiedet. Nach etlichen Jahren ist das neue Gebäude beim ehemaligen Lechnerwirt fast fertig. Einige Handwerker sind noch vor Ort und stellten Ihre Berufe auf eine besondere Art vor. Dasing hat jetzt auch eine Tagespflege und hier gibt es Sparmaßnahmen, verordnet durch die Regierung. Die fünf Seniorinnen mussten sich beim Waschen einen Waschlappen teilen und eine Zahnbürste, selbst das Klopapier wurde abgezählt und die letzte musste es noch teilen.

Um die Wartezeit an der Bahnschrank zu verkürzen, wird zum „Fliegalied“ sich bewegt. Die Lachmuskeln wurden aktiviert und es war wieder ein gelunger Nachmittag für alle.

