Seniorenunion besucht Heimatmuseum Dasing

Knapp 30 Zuhörer lauschten den Ausführungen von Matthias Feiger, der die Senioren Union in das Heimatmuseum eingeladen hatte. Mit viel Liebe hat der frühere Dasinger Bürgermeister Feiger durch das Museum geführt und Raritäten von "Stiftern" vorgestellt. Wer kennt denn noch "alte Scheesen" oder "Potcahmberl", oder mit wie viel Mühe in den 1950ern geerntet wurde und das Korn gedroschen wurde? Bei jedem Senior wurden Erinnerungen wach, als sie sich in die Schulbänke aus der Nachkriegszeit zwängten, und scherzhaft den "Tatzenstock" sausen ließen. Bei Kaffee und Kuchen erzählte M. Feiger noch manche Anekdote aus dieser Zeit. Einhell waren alle Besucher der Meinung, dass solche Museen unbedingt für die Jugend erhalten werden sollen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.