Dasing

vor 19 Min.

Sie kennt das Schulhaus in Dasing noch aus besseren Zeiten

Plus Gerda Patsch-Fesenmayr erinnert sich noch gut an ihre Schulzeit in Dasing. Sie ist damals in die Schule gegangen, die jetzt abgerissen wird.

Von Marlene Volkmann

Das Dasinger Schulhaus wird entgültig dem Erdboden gleich gemacht. Das Haus auf dem Grundstück an der Kirchstraße 4 hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Etwa 150 Jahre lang wurde hier unterrrichtet, bevor das Gebäude zunehmend verfiel. Eine ehemalige Schülerin berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen