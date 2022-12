So fröhlich und besinnlich feiert Dasing den Advent

Plus Beim Weihnachtsmarkt neben dem Rathaus kommt der ganze Ort zum Essen, Trinken und Ratschen zusammen. Dabei dient die Veranstaltung auch noch einem guten Zweck.

Advent in Dasing. Langsam senkt sich die Dämmerung über den Ort. Trotz­dem sind viele Leute auf den Stra­ßen, die anscheinend nur ein Ziel haben: die Pfarrkirche St. Martin, wo die Blaskapelle Dasing und die Jugendgruppe des Musikvereins zum Adventskonzert geladen ha­ben. Es bildet den musikalischen Auftakt für den Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus und Maibaum.