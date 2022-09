Sonnenschirme sorgen für Diskussionen im Gemeinderat

Plus Wie soll der Innenhof des neuen Dasinger Verwaltungsgebäudes beschattet werden? Einig wird man sich bisher nicht, das Thema wird künftig noch aufkommen.

Die Vorfreude ist groß auf den Neubau des Dasinger Verwaltungsgebäudes. Bis auf die Tenne soll der gesamte Bau abgerissen und erneuert werden. Knapp zehn Millionen Euro sind im Haushalt dafür eingeplant. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sorgte ein verhältnismäßig kleines Detail für Diskussionen und Sticheleien. Der zuständige Architekt möchte zur Beschattung im Innenhof große Sonnenschirme aufstellen. Der Vorschlag stieß vereinzelt auf starke Gegenmeinungen.