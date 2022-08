Teures Ausweichmanöver: Cabrio landet bei Unfall im Maisfeld

Ein Cabrio-Fahrer weicht in Dasing einem SUV aus. Dabei verliert der Fahrer die Kontrolle. Der Mann wird ins Krankenhaus gebracht, der Schaden ist sehr hoch.

Verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Dasing. Gegen 16.25 Uhr war der Cabrio-Fahrer auf der AIC10 von Paar kommend in Richtung Dasing unterwegs.

In einer Linkskurve, kurz vor dem dortigen Pferdehof, kam ihm laut Polizei auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Er musste nach rechts ausweichen, geriet ins Bankett und kam ins Schleudern. Das Cabrio schleuderte quer über die Fahrbahn, prallte gegen einen Verkehrsleitpfosten und anschließend mit der Front gegen einen am Pferdehof geparkten SUV.

45.000 Euro bei Unfall bei Dasing

Schließlich landete das Cabrio in einem angrenzenden Maisfeld. Der SUV wurde durch den Aufprall in eine Hecke geschleudert. Der Fahrer des Cabrios wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 45.000 Euro.

Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um einen dunklen SUV handeln. Näheres zu dem Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Zeugen oder Zeuginnen, welche Angaben zum flüchtigen SUV machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)