Dasing

vor 2 Min.

Tipps für köstliche Geschenke gibt es in der Dasinger Bücherei

Plus Susann Kreihe war persönliche Assistentin von Sternekoch Johann Lafer. In ihrer "Genussbibel" verrät die Autorin, wie man Pralinen und Gewürzmischungen selber macht.

Von Manuela Rieger Artikel anhören Shape

Nicht nur Damen waren interessiert an den kleinen Köstlichkeiten, auch ein paar Herren wollten wissen, was sich an selbst gemachten Spezialitäten gut verschenken lässt. Tipps dazu bekamen sie von Susann Kreihe, die in der Dasinger Bücherei ihr neues Werk "Food Manufaktur - Die Bibel der köstlichen Präsente" vorstellte. Büchereileiterin Eva Nagl und ihre Stellvertreterin Marlene Hintermüller freuten sich über viele Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

