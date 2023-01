Über 30 Jahre für die Dasinger Sternsinger im Einsatz

Pfarrei St. Martin verabschiedet Irmtrud und Karl-Heinz Neumann, die ihre Aufgabe in jüngere Hände geben.

Seit mehr als dreißig Jahren trugen Irmtrud und Karl-Heinz Neumann in der Pfarrei Dasing maßgeblich zum Gelingen der alljährlichen Sternsingeraktion bei. Nach der coronabedingten Zwangspause haben sie ihr Amt nun in jüngere Hände, nämlich die der Gruppenleiter, übergeben. Im Gottesdienst bedankte sich Pfarrer Justin Nambelil bei den Eheleuten Neumann für ihren Einsatz und überreichte ihnen zusammen mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Franz Weigert und der Ministrantin Julia Morhart einen Blumenstrauß und ein Geschenk.

Begonnen haben sie mit diesem Ehrenamt bereits, als Pater Robert Müller noch Pfarrer in Dasing war. Die schwierigste Aufgabe war dabei immer schon im Vorfeld der Aktion zu leisten. Anhand einer Straßenkarte teilten sie die Ortschaften Dasing, Lindl, St. Franziskus, Vorder- und Hinterheimat in Gebiete auf für die einzelnen Sternsingergruppen. Oftmals war dabei der Plan vom Vorjahr schon nicht mehr zu gebrauchen, denn Dasing ist in den letzten Jahren stets gewachsen. Eine gerechte Einteilung der Gebiete war nicht immer einfach.

Jeweils an zwei Tagen wurden dann die Sternsinger auf den Weg geschickt. Zwei Tage, die vollen Einsatz von Irmtrud und Karl-Heinz Neumann forderten, aber nach eigener Aussage auch immer sehr viel Freude bereiteten. Während die Gruppen im Dorf unterwegs waren, ließen die Neumanns ihr Notfalltelefon nicht aus den Augen. Gab es irgendwo ein Problem waren sie zur Stelle und lieferten Weihrauch und andere Dinge nach, aber transportierten auch schon mal volle Taschen mit Süßigkeiten ins Pfarrheim.

Kamen dann die Kinder von ihren Touren zurück, wurden sie von Frau Neumann mit Tee und Getränken empfangen. Bei den Kassen mit den gesammelten Spenden musste darauf geachtet werden, dass jede Gruppe erfuhr, wie lohnenswert der eigene Einsatz in diesem Jahr war. Und ging es dann bei den Kindern um das Aufteilen der Süßigkeiten, entstand auch schon mal eine Stimmung wie auf einem Basar. Zu beobachten, wie untereinander friedlich mit den Leckereien gehandelt und getauscht wurde, gehört zu den schönen Erinnerungen von Irmtrud Neumann. (AZ)