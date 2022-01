Unbekannte sprengen Briefkasten mit Feuerwerk

Ein Briefkasten in Dasing wird in der Silvesternacht total zerstört.

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht in der Wankstraße in Dasing einen Briefkasten total zerstört. Laut Polizei sprengten sie diesen mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes.

Böller gezündet: Briefkasten total zerstört

Den Sachschaden schätzt die Polizei Friedberg auf rund 100 Euro. Sie bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)