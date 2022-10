Unbekannte Täter beschädigt drei Autos in Dasing

Auf einem Parkplatz in Dasing wird der Kofferraum von drei Pkw mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter hinterlassen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Kofferraum von drei Pkw wurde am Samstag in Dasing auf einem Parkplatz in der Laimeringer Straße mutwillig verkratzt. Der noch unbekannte Täter beschädigte die Autos zwischen 14.45 und 19.10 Uhr und verursachte damit einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1710 um Hinweise. (AZ)