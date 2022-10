Unbekannter entwendet Portemonnaie und hebt Geld ab

Eine Frau lässt in Dasing ihr Portemonnaie unbeaufsichtigt liegen. Ein Unbekannter entwendet den Geldbeutel samt EC-Karte und hebt einen vierstelligen Betrag ab.

Am Dienstag gegen elf Uhr ließ eine ältere Dame beim Einkauf in einem Drogeriemarkt in der Messerschmittstraße in Dasing ihren Geldbeutel für kurze Zeit unbeaufsichtigt liegen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte laut Polizei die Gelegenheit aus und entwendete den Geldbeutel samt Inhalt, in dem sich neben der EC-Karte auch die zugehörige PIN-Nummer befand. Im Anschluss hob der Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten in Dasing ab.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 0821 3231710 entgegen. (AZ)