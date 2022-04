Dasing

09:57 Uhr

Unbekannter fährt in Dasing geparkten Pkw an und flüchtet

Wer hat am Mittwoch an der Messerschmittstraße in Dasing etwas beobachtet?

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen auf einem Parkplatz in der Messerschmittstraße in Dasing geparkten Pkw. Der blaue Peugeot wurde am Fahrzeugheck leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Polizei Friedberg sucht Zeugen Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 6.50 und 15.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, entgegen. (AZ)

