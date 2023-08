Unbekannter nimmt verlorenes Handy mit: Unterschlagung

Die Polizei bittet nach Verlust eines teures iPhones in Dasing um Hinweise.

Wegen Unterschlagung sucht die Polizei nach einer unbekannten Person, die am Samstag ein verlorenes Handy einfach an sich genommen hat. Die Geschädigte hatte ihr iPhone in einem Dasinger Schnellrestaurant liegengelassen. Nachdem sie den Verlust bemerkt hatte und erfolglos nach dem Gerät gesucht hatte war, nahm sie eine Ortung vor. Hierbei wurde ein Standort angezeigt, an dem sie sich nie befunden hatte. Daher ist laut Polizei davon auszugehen, dass ein Unbekannter oder ein Unbekannte das Telefon gefunden und behalten hat. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)