Unbekannter schlägt gegen E-Ladesäule

Ein Unbekannter beschädigt in Dasing eine E-Ladesäule. Dabei geht er offenbar absichtlich vor.

Eine E-Ladesäule wurde zwischen Freitag und Dienstag in der Bahnhofstraße in Dasing in Mitleidenschaft gezogen. Ein bisher unbekannter Täter schlug laut Polizei vermutlich mutwillig die Tür der Säule ein.

Die Versorgung wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)