Unbekannter stiehlt Kennzeichen eines Transporters

Die Kennzeichen eines Kleintransporters in Dasing werden entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es keine, die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in Dasing an einem Daimler Sprinter beide Kennzeichen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, in der Taitinger Straße.

Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)