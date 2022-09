Unbekannter Täter zersticht Autoreifen

Am Sonntag zersticht ein Unbekannter einen Reifen eines geparkten Autos in Dasing. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat um Hinweise.

Am Sonntag stand der betroffene Pkw auf einem Parkplatz in der Messerschmittstraße in Dasing. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr zerstach ein unbekannter Täter laut Polizei mutwillig einen Reifen des Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)