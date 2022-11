Unbekannter zapft 200 Liter Diesel von Bagger ab

In Dasing verursacht ein unbekannter Täter oder eine Täterin Diebstahl- und Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Mehrere Container wurden zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, in der Straße An der Brandleiten in Dasing aufgebrochen. Der bisher unbekannte Täter oder die Täterin hebelte drei versperrte Container auf. Aus ihnen wurden mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Zudem zapfte der oder die Unbekannte aus einer Planierraupe 200 Liter Diesel ab. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 1400 Euro, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)