Unfall auf der A8 bei Dasing: Autobahnausfahrt gesperrt

Nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw auf der A8 bei Dasing am Donnerstag muss die Ausfahrt gesperrt worden. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Nach einem Lkw-Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart wurde die Autobahnausfahrt Dasing am Donnerstagmorgen zeitweise gesperrt. Nach Auskunft der Autobahnpolizei Gersthofen war ein Pkw beim Spurwechsel im Bereich der Ausfahrt in den Lastwagen gefahren. Verletzte gab es keine. (AZ)