Dasing

vor 48 Min.

Unfall auf Friedberger Straße - Verursacher flieht

Auf der Friedberger Straße in Dasing beging am Montagabend ein Autofahrer nach einem Unfall Fahrerflucht.

Am Montagabend fährt ein Pkw auf der entgegengesetzten Spur in Dasing. Ein BMW-Fahrer muss ausweichen, wodurch am Auto ein Schaden entsteht.

Gegen 18.10 Uhr am Montagabend kam es auf der Friedberger Straße in Dasing zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer fuhr Richtung Friedberg, als ein Opel ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 29-Jährige musste auf den Gehweg ausweichen. Trotzdem kam es am linken Frontstoßfänger zu einem leichten Zusammenstoß. Der Opelfahrer oder die -fahrerin entfernte sich in Richtung Dasing/Lindl unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821 323 1710 entgegengenommen. (AZ)

