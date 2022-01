Unfallflucht: 21-Jährige bei Dasing leicht verletzt

Bei Dasing kommt einer Autofahrerin ein Fahrzeug auf ihrer Straßenseite entgegen. Beim Ausweichmanöver verletzt sie sich am Handgelenk.

Am Samstag gegen 18.10 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW auf der A8 in Richtung München. An der Anschlussstelle Dasing verließ sie die Autobahn. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Aichacher Straße kam ihr laut Polizei ein weißer BMW auf ihrer Fahrspur entgegen.

Unbekannter zwingt Autofahrerin bei Dasing zu Ausweichmanöver

Die Pkw-Fahrerin musste nach rechts ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Sie wurde durch den Aufprall am Handgelenk leicht verletzt, wie die Polizei berichtet. Diese schätzt den entstandenen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aktuell auf circa 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-0 entgegen.