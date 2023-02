Unfallflucht auf Parkplatz: Polizei sucht blaues Auto

Auf einem Parkplatz in Dasing wird ein BMW angefahren. Am unfallverursachenden Fahrzeug müssten Spuren zu sehen sein. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet.

Ein schwarzer BMW wurde am Mittwoch auf dem Parkplatz von Jimmy's Funpark in Dasing beschädigt. Der 31-jährige Besitzer stellte den BMW um 12 Uhr dort ab. Als er um 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er einen frischen Streifschaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Der oder die Fahrerin des Unfallwagens flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem BMW ein Sachschaden von etwa 2300 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen blauen Pkw, welcher ebenfalls einen seitlichen Streifschaden an der vorderen oder hinteren Stoßstange aufweisen dürfte. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)