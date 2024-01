Unfallflucht mit Sachschaden in Dasing

In Dasing fährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein geparktes Auto und flüchtet. Der Schaden ist hoch. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.

In der Laimeringer Straße in Dasing hat am Dienstag, 2. Januar, ein Unbekannter einen geparkten Opel Corsa beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei soll der Unfall zwischen 14.30 und 17.10 Uhr auf einem Parkplatz passiert sein. Der Opel Corsa wurde dabei an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am roten Opel Corsa entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Angaben zum Unfallverursacher gibt es bisher nicht. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)