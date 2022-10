Unfallflucht: Täter hinterlässt Schaden von rund 500 Euro

Auf einem Parkplatz in der Schulstraße wird ein geparktes Auto angefahren. Der Täter entfernt sich von der Unfallstelle und hinterlässt einen Schaden von rund 500 Euro.

In Dasing wurde ein geparkter Range Rover am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße angefahren. Dabei wurde das Auto hinten rechts beschädigt. Der Täter verschwand anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Bei Hinweisen bittet die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 um Hinweise. (AZ)