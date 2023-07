Unfalltod auf der A8: Fahrer war wohl nicht angeschnallt

Ein Auto überschlägt sich am Mittwochabend auf der A8 bei Dasing mehrfach. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Der Mann war wohl nicht angeschnallt.

Am Mittwochabend ist es auf der A8 zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hat sich einen Kilometer vor der Anschlussstelle Dasing in Fahrtrichtung Stuttgart ein Pkw überschlagen. Der Fahrer sei aus seinem Fahrzeug herausgeschleudert worden und ums Leben gekommen.

Laut Polizei ist die Unfallursache bisher ungeklärt. Der 46-jährige Fahrer sei in Fahrtrichtung Stuttgart ohne Fremdeinwirkung auf den Grünstreifen abgekommen. Dabei habe sich der BMW X3 mehrfach überschlagen.

Pkw überschlägt sich auf A8 bei Dasing: Unfall ohne Fremdeinwirkung

Wie die Polizei berichtet, dürfte der Fahrer nicht angeschnallt gewesen sein. Er sei aus seinem Fahrzeug bis auf die Gegenspur herausgeschleudert worden. Der 46-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer seien nicht verletzt worden.

Die A8 musste am Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Um 22 Uhr konnte der Verkehr in Richtung München wieder freigegeben werden. Gegen 1.35 Uhr wurde auch die Sperrung in Richtung Stuttgart aufgehoben. Laut Polizei war am Abend auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Außerdem suchte die Polizei die Umgebung mit einer Drohne nach möglichen Mitfahrerinnen und Mitfahrern ab. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, heißt es. (AZ)