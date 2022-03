Unfallverursacher sucht beschädigtes Auto

Ein 54-Jähriger vermutet, ein anderes Auto angefahren zu haben. Er bemerkt aber erst am nächsten Tag den Schaden und sucht nun das beschädigte Fahrzeug.

Ein 54-Jähriger ist auf der Suche nach einem beschädigten Auto. Der Mann parkte am Samstag gegen 22 Uhr mit seinem Opel Zafira in der Industriestraße in Dasing.

Er vermutete einen geparkten Pkw angefahren zu haben, konnte aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse aber nicht sagen, ob ein Schaden entstanden ist.

Am nächsten Tag bemerkte er einen Schaden an seinem Pkw. Vom anderen Fahrzeug, das eventuell ebenfalls beschädigt ist, notierte er sich keine Daten. (AZ)