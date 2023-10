Unfallverursacher sucht das Weite

Ein Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B300 bei Dasing. Der Verursacher ist geflüchtet.

Erheblicher Sachschaden entstand am Samstag gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall auf der B 300 in Höhe der Anschlussstelle Dasing. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes musste nach Angaben der Polizei wegen eines anderen Verkehrsteilnehmers nach links ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Der zweite Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug weiter. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)