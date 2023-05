Dasing

Vermisstes Mädchen: Wie können Eltern ihre Kinder im Netz schützen?

Plus Die 14-jährige Vermisste aus Dasing ist aufgetaucht. Sie hatte sich online verabredet. Der Fall hat viele Eltern bewegt. Eine Expertin gibt Tipps zur Internetnutzung.

Von Bill Titze

Die vermisste 14-Jährige aus Dasing ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Zuvor hatte sie sich über die Online-Plattform Discord mit einem Fremden verabredet. Ist dieses Netzwerk besonders risikoreich für Kinder und Jugendliche?



Elisabeth Puusep: Meine Erfahrung zeigt, dass Discord seit der Corona-Pandemie von Kindern und Jugendlichen viel häufiger genutzt wird. Dass das Netzwerk besonders gefährlich ist, würde ich jedoch nicht sagen. Grundsätzlich ist bei diesen Plattformen einfach das Problem, dass fast alles freigeschaltet wird. Besonders kritisch sehe ich die Social-Media-Plattform Tiktok. Dort greifen Algorithmen, bei denen die Userinnen und User ganz leicht in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Wenn ein Kind beispielsweise ein Video mit schwermütiger Musik ansieht und länger dort verweilt, werden in der Folge Videos angezeigt, die in eine depressive Richtung gehen.

Welche Kinder und Jugendlichen sind im Netz besonders gefährdet?



Puusep: Die Pubertät ist eine Zeit, in der manche Kinder nicht so stabil sind. Dann kann es passieren, dass sie sich gegenüber einem Fremden öffnen, der vermeintlich Verständnis zeigt. Gerade dann, wenn sie in einer traurigen Phase sind, es Streit zu Hause oder schulische Probleme gibt. Bei jüngeren Kindern kann es schlichtweg an Unwissenheit liegen.

