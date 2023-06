Dasing

Volker Heißmann: Ein Künstler erzählt von seinem Glauben

Zusammen mit dem Pavel Sandorf Quartett gestaltete Volker Heißmann einen außergewöhnlichen Abend in der Kirche St. Martin in Dasing.

Ein Komödiant in der Kirche. Passt denn das? Genau diese Frage stellte auch Volker Heißmann zu Beginn seines Kirchenkonzertes "Introitus interruptus" in der Dasinger Kirche St. Martin und erklärte dabei auch den ungewöhnlichen Titel des Konzertes. Dieser rühre von seinem ersten Kirchenkonzert, das ein Benefizkonzert zur Finanzierung eines behindertengerechten Zugangs zur Kirche St. Paul in Fürth war. Für diese Menschen war der Eingang (Introitus) zur Kirche bis dahin unterbrochen (interruptus).

Volker Heißmann, vielen besser bekannt zusammen mit Martin Rassau als Waltraud und Mariechen oder vom Fasching in Veitshöchheim, präsentierte hier eine ganz andere Seite seiner Person. Er erzählte aus seinem Leben, wie er aufwuchs in Fürth gegenüber der Kirche St. Paul, als Kind am Krippenspiel teilnahm, sich als Jugendlicher in der Kirche engagierte und natürlich mit seinem Gesangstalent in sämtlichen Chören seiner Heimatpfarrei vertreten war. Humorvoll schilderte er seine erste Liebe und seine Ausbildung zum Hotelfachmann.

