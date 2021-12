Vom Gefängnis zum Stadel - So soll Dasings neues Rathaus aussehen

Plus Wie soll die Fassade des neuen Rathauses in Dasing gestaltet werden? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung 2021 beschäftigt.

Der Gemeinderat Dasing hat entschieden, wie die Fassade des Rathausneubaus aussehen wird. Ob Lamellen an der Fassade angebracht werden sollen oder doch eine andere Lösung gefunden werden muss, wurde hitzig diskutiert. Die Holzlamellen-Fassade wurde mit einem Gefängnis-Gitter verglichen. Die gewählte Variante ist teurer, passt aber nach Ansicht von Bürgermeister Andreas Wiesner (FWD) gut ins Dorfbild.