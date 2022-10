Vorerst keine Sonnenschirme fürs neue Dasinger Verwaltungsgebäude

Plus Das Aufstellen von Sonnenschirmen vor dem Verwaltungsgebäude wurde im Gemeinderat erneut diskutiert. Außerdem will Dasing mehr für seine Grünflächen tun.

Sonnenschirme, Bäume oder doch gar keine Beschattung? Diese Frage wurde in der vorletzten Dasinger Gemeinderatssitzung hitzig diskutiert. Nun wurde eine Alternativlösung vorgestellt. Ganz einig ist man sich weiterhin nicht. Der neue Lösungsvorschlag verschiebt weitere Diskussionen zumindest in die Zukunft.