Dasing

vor 16 Min.

Wann geht es mit dem Spielplatz im Dasinger Neubaugebiet voran?

Plus Eltern sind mit einem Dasinger Spielplatz unzufrieden. Die Geräte sind zu alt, der Rasen wird nicht gemäht. Bürgermeister Wiesner verspricht Änderung.

Von Bianca Dimarsico

Der Spielplatz sieht in die Jahre gekommen aus. Der bunte Lack an den Geräten ist abgesplittert, das Holz aufgequollen und der Sandkasten ähnelt einer Wiese. Es ist ein Anblick, der einigen Eltern im Dasinger Neubaugebiet nicht gefällt. Einer von ihnen ist Sebastian Metzger. Er wohnt seit zehn Jahren in der Gemeinde und findet den Zustand des Spielplatzes kinderunfreundlich und gefährlich. Er wünscht sich mehr Anteilnahme des Bürgermeisters in familiären Belangen und fragt sich: Wann wird was gemacht an dem Spielplatz?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

