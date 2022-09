Was Führungskräfte von Sportlern lernen können? Ein Start-up weiß Rat

Philip Dietl aus Dasing war erfolgreicher Bogenschütze. Mit seiner Beratungsfirma hat er am Start-up-Wettbewerb der Deutschen Sporthilfe teilgenommen.

Wenn die Deutsche Sporthilfe nach dem "Start-up des Jahres" sucht, können sich Top-Athleten mit ihrem Geschäftskonzept einer fachkundigen Jury vorstellen. Der Dasinger Philip Dietl hatte sich mit seinem noch sehr jungen Beratungsunternehmen, der 360 Weitblick GmbH, beworben. Jetzt war die Preisverleihung in Berlin.

Der 42-Jährige kam dabei unter die sieben besten Unternehmen. Die Siegprämie von 12.000 Euro ging an den Weltklasse-Wakeboarder und Student der Deutschen Sporthochschule Köln, Nico von Lerchenfeld. Er wurde mit dem "Wakeboard Campus", einer Plattform für Wakeboarderinnen und Wakeboarder, zum Sporthilfe Start-up des Jahres gekürt.

Ehemalige Olympiasieger sitzen in der Jury des Start-Up-Wettbewerbs

"So ein Produkt ist einfach greifbarer als meine Dienstleistung", vermutet Dietl. Dass der ehemalige Leistungssportler jetzt beim Pitch zum Start-up des Jahres überhaupt ausgewählt wurde, freue ihn dennoch. In der Jury waren viele ehemalige Olympiasieger mit dabei. Wichtig war ihm aber, dass er als junger Gründer dort die Gelegenheit hatte, die Idee von "360 Weitblick" einem breiten Publikum näherzubringen. Das Ergebnis setzte sich zur Hälfte aus dem Online-Voting und der Jury-Wertung zusammen.



Der Wettbewerb richtet sich an aktive Sportler und an Alumni der Deutschen Sporthilfe – also an Athleten, die zu ihrer aktiven Zeit gefördert wurden. Philip Dietl war zwischen 1996 und 2003 Leistungssportler und hat als olympischer Bogenschütze an vielen Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Sein größter Erfolg war der Vize-Europameister-Titel im Jahr 1998 im Team sowie der Sieg in der Bundesliga 2002 mit BB Berlin.

Philip Dietl aus Dasing gehörte der Nationalmannschaft im Bogenschießen an

Er war auch in der Deutschen Nationalmannschaft für olympisches Bogenschießen und wurde schon damals von der Deutschen Sporthilfe gefördert. Im Sport-Internat in Berlin war er mit bekannten Größen wie der Schwimmerin Franziska von Almsick und dem Radrennfahrer Jan Ulrich im gleichen Jahrgang. "Ich erinnere mich gerne an diese Zeit. Mein erstes Taschengeld bekam ich von der Deutschen Sporthilfe. Heute bin ich dort im Alumni-Club", so Dietl. Die Sporthilfe ermöglicht den aktiven Sportlerinnen und Sportlern auch den Einstieg in den Beruf, wie zum Beispiel mit der Start-up Akademie. Und das alles ermöglicht die Wertestiftung, die das notwendige Kapital dafür zur Verfügung stellt.

Jetzt geht es dann wieder nach Dasing in seine Heimat zurück, wo der geborene Niederbayer seit über sechs Jahren mit seiner Frau und den zwei Kindern lebt. Im Februar dieses Jahres hat er seine eigene Firma gegründet und möchte hier die Methoden aus dem Leistungssport nutzen.

Nach seiner sportlichen Laufbahn hat Dietl zuerst in der Software- und Automotive-Industrie als Projekt-, Abteilungs- und Standortleiter gearbeitet. Mit den Erfahrungen im beruflichen Umfeld entwickelte er dann ein Konzept für Führungskräfte und Mitarbeiter zur Stressbewältigung und Leistungssteigerung. Er kombiniert Mentaltraining-Methoden aus dem Hochleistungssport mit der Persönlichkeitspsychologie. Teams sollen leistungsstärker und erfolgreicher werden, ohne dabei in die Stressfalle zu tappen. Die Technik wurde bereits erfolgreich in einigen Unternehmen eingesetzt und dabei weiterentwickelt.

Bogenschütze Dietl kombiniert Erfahrungen aus Beruf und Sport

Anfang dieses Jahres folgte dann die Gründung des Beratungsunternehmens 360 Weitblick GmbH. Sein Unternehmen wächst, er ist sehr zufrieden. "Ich habe mich immer am wohlsten in der Arbeit gefühlt, wenn Chaos herrschte. Deshalb bin ich ein begnadeter Change-Manager", erzählt Dietl, der immer wieder seinen Job gewechselt hat.

Als Organisationsentwickler hat er sogar einmal einen Standort aufgebaut für die Firma Tittitech mit Sitz in Unterschleißheim im Bereich "automatisiertes Fahren". Und für einen großen Autohersteller in Süddeutschland hat er am Herzstück, dem Computer, mitarbeiten dürfen. Sein Unternehmen hat er deshalb auch 360 Weitblick genannt. 360 Grad steht für einen Rundumblick und der Weitblick für die Zukunft und den Fokus darauf. Denn als ehemaliger Bogenschütze musste sich Dietl auch immer auf sein Ziel fokussieren.

"Ich habe die Menschen immer verstanden und möchte sie mit meinem Wissen nun an die Hand nehmen und weiterentwickeln. Denn Führungskräfte sind wie Leistungssportler unterwegs, da kann man viele Methoden aus dem Mentaltraining anwenden", weiß Dietl. Und die Menschen werden leistungsfähiger und fokussierter. Sie schaffen in weniger Stunden einfach mehr. Das zu erreichen, sei sein Ziel. Mehr zu seiner Firma unter www.360-weitblick.de.