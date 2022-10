Wie Winnetou nach Dasing kam - ein Buch gibt Antworten

Ein neues Buch beschreibt die Geschichte der Karl-May-Festspiele in der Dasinger Western-City.

Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe haben seit den 1950er-Jahren Tradition; alljährlich stattfindendes Freilichttheater, in denen Karl Mays Geschichten Wirklichkeit werden, suchte man im süddeutschen Raum über Jahrzehnte vergeblich. Dies änderte sich Mitte der 2000er-Jahre, als Fred Rai auf die Idee kam, in seiner bereits etablierten Western-City in Dasing eigene Karl-May-Spiele zu veranstalten. Diese Festspielgeschichte dokumentiert ein soeben erschienenes Buch aus dem Karl-May-Verlag Bamberg.

Aus einem Testballon im Jahr 2004 entwickelte sich schnell ein aufwendiges Theaterprojekt, das Sommer für Sommer zahlreiche Besucher in die Western-City lockte, auch dank Profischauspielern wie Horst Janson, Matthias M., Peter Görlach und Helmut Urban. Doch die Dasinger Festspielgeschichte war nicht nur von Erfolgen gekennzeichnet – seit den 2010er-Jahren mussten die Festspiele auch mehrere Krisen bewältigen, von verheerenden Bränden über Fred Rais plötzlichen Tod bis hin zur Corona-Pandemie. Aktuell gibt es zwar eine Pause, doch die Verantwortlichen können sich eine Fortführung der Festspiele gut vorstellen.

Bekannte Schauspieler wie Peter Görlach wirkten über Jahre bei den Karl-May-Festspielen in Dasing mit. Foto: Peter Stöbich (Archivbild)

Mit dem zweiten von vier Bänden setzt der 1913 gegründete Verlag die neue Buchreihe "Karl May auf der Bühne" fort, die die Geschichte der zahlreichen Theateraufführungen mit Karl Mays Traumwelten aufrollt. Dasing stellt neben Elspe, Burgrieden und der frühen österreichischen Festspielgeschichte um Winnetou & Co. eines der Schwerpunktthemen des neuen zweiten Bandes von "Karl May auf der Bühne" dar. Dieser fasst die wichtigsten Entwicklungen der Dasinger Festspiele zusammen, lässt viele Mitwirkende zu Wort kommen und zeigt Fotos zahlreicher Schauspieler und Szenen aus diversen Dasinger Inszenierungen.

"Mit unserer Buchreihe über die Geschichte der zahlreichen Karl-May-Inszenierungen widmen wir uns erstmals umfassend Karl-May-Festspielen und Projekten an klassischen Theatern im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus", sagt Bernhard Schmid, Geschäftsführer des Karl-May-Verlags. Die Vielfalt der Spielorte und Theaterstücke sei erstaunlich: "Winnetou & Co. wurde nicht nur auf Bühnen in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Wien Leben eingehaucht, sondern auch in der Provinz. Die aktuellen Erfolge der Festspiele in Bad Segeberg und Elspe zeigen uns, dass es möglich ist, nach wie vor auch ein jüngeres Publikum für Karl May zu gewinnen."

Zwei weitere Bände zu Karl-May-Festspielen sind geplant

Die Veröffentlichung des dritten und vierten Bandes der Buchreihe zu Winnetous Bühnenpräsenz ist für 2023 und 2024 geplant. Dabei werden auch zahlreiche weitere Inszenierungen behandelt, ob in Ostdeutschland, der Schweiz, den Niederlanden oder in Tschechien.

"Karl May auf der Bühne", Band 2 von Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke, ist im Karl-May-Verlag Bamberg erschienen. Das Buch im Großformat zählt 400 Seiten und kostet 59 Euro. Weitere Informationen unter www.karl-may-auf-der-buehne.de und www.karl-may.de. (AZ)