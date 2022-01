Wirt soll gegen Corona-Regeln verstoßen haben

Plus Einem Barbesitzer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wird vorgeworfen, Sperrstunde und Maskenpflicht nicht eingehalten zu haben. Seine Freunde bestreiten die Aussagen der Polizei.

Menschen in einer Bar - und das trotz Sperrstunde. Das zog im November 2020 die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Der 55-jährige Wirt aus dem Wittelsbacher Land sollte deswegen ein Bußgeld von 6000 Euro bezahlen und legte dagegen Widerspruch ein. Deswegen kam die Sache vor das Amtsgericht Aichach, wo sich Polizei und Zeugen bei der Verhandlung in entscheidenden Punkten widersprachen. Weitere Aussagen sollen Licht ins Dunkel bringen.