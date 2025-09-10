„Zünftiger“ Besuch im Dasinger Rathaus

Kürzlich durfte im Rathaus besonderer Besuch empfangen werden. Zwei Handwerksgesellen machten auf ihrer Walz Halt im neuen Rathaus in Dasing. Der eine junge Mann ist bereits seit vier Jahren als Uhrmacher auf seiner Reise durch ganz Deutschland unterwegs. Vor ein paar Wochen hat sich ihm eine gelernte Holzblasinstrumentenbauerin angeschlossen. Gemeinsam sind sie nun auf dem Weg Richtung Oberland. Laut Zunft muss die Walz mindestens drei Jahre und einen Tag dauern, wobei sich die Handwerksgesellen nicht näher als 50 Kilometer ihrem Heimatort nähern dürfen.

Bürgermeister Andreas Wiesner und VG-Geschäftsstellenleiter Stephan Kreppold freuten sich sehr über den Besuch und den Handwerkspruch der beiden Gesellen. Nach einem kleinen Schwatz - der Inhalt ist dabei traditionell streng geheim - bedankte man sich bei den Besuchern mit einem kleinen Obolus und den besten Wünschen für die weitere Reise. Natürlich wurden auch die Wanderbücher der Beiden mit dem Gemeindesiegel versehen. Mit einem kräftigen Klopfen mit dem Stenz (Wanderstock aus gedrehtem Holz) verabschiedeten sich die beiden auf ihren weiteren Weg.

