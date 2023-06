Zugverkehr gedrosselt: In Haberskirch und Dasing brechen Rinder aus

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag gleich zweimal wegen Rindern im Einsatz. In Dasing bremsen acht Jungbullen sogar den Zugverkehr.

Es ist Sommer, viele Rinder grasen auf den Weiden: Häufen sich zurzeit die Einsätze wegen ausgebrochener Kühe und Bullen? "Nein, gar nicht", sagt ein Sprecher der Friedberger Polizei. "Das war nur der Dienstag." Da mussten die Einsatzkräfte gleich zweimal ausrücken, vormittags in Dasing, nachmittags nach Haberskirch. In Dasing dauert die Einfangaktion mehrere Stunden, sogar der Bahnverkehr wurde gedrosselt.

Rinder bremsen Bahnverkehr in Dasing

Wie die acht jungen Galloway-Rinder aus ihrem Gehege in der Nähe der Westerncity ausbrachen, ist nicht bekannt. Gegen 11.40 Uhr machten sie sich auf den Weg: "Sie sind auf den Wiesen Richtung Dasing marschiert, an der Paar entlang, bis hinter den McDonalds." Dort verlaufen auch die Zuggleise. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten also nicht nur die Straßen sichern, sondern auch die Bahn informieren. "Die Züge wurden gedrosselt und mussten auf Sicht fahren, damit sie jederzeit bremsen können", sagt der Sprecher, der selbst am Einsatz teilgenommen hat.

Es habe bis 14 Uhr gedauert, die acht Jungbullen einzufangen. Mit mehreren Helfern habe der Halter versucht, einen mobilen Weidezaun um sie zu errichten. Ein schwieriges Unterfangen - die Tiere hätten sich nicht gerade einsichtig gezeigt.

Nur wenige Kilometer westlich kamen drei Kühe auf die gleiche Idee - und verließen am Dienstagnachmittag ihre Weide bei Haberskirch. Hier war Stefan Meier, Vorsitzender der Haberskircher Feuerwehr, im Einsatz. Dem Besitzer zufolge sei ein Zaun durch nahe gelegene Baggerarbeiten beschädigt worden, erzählt Meier. Die drei Kühe wanderten durch die Unterführung der Autobahn Richtung Bitzenhofen. "Dort haben sie am Waldrand eine Pause gemacht", berichtet Meier.

Kühe wandern durch Unterführung der A8

Hier entstand auch das Foto vom Fahrzeug der Feuerwehr mit einer der Kühe. "Wir haben auf den Besitzer gewartet und sie waren so zutraulich, dass sie auch mal am Auto geschnuppert haben." Nur eines der Tiere habe das schattige Plätzchen ungern verlassen wollen und habe sich kurz gesträubt, dann hätten sie sich problemlos zurückbringen lassen, eskortiert vom Besitzer, Feuerwehr und Polizei. Für Meier war es der erste Einsatz dieser Art. "In den 15 Jahren, in denen ich bei der Feuerwehr bin, ist das nie passiert."

Der Polizist hat hingegen schon einige derartige Einfangaktionen erlebt. Es komme immer mal wieder vor, dass Rinder ausbrechen, aber zweimal an einem Tag? "Da waren einige Tiere unterwegs", sagt der Sprecher mit einem Schmunzeln. Zum Glück habe es keine Unfälle gegeben durch die ausgebüxten Rinder mit Freiheitsdrang. "Solange nichts passiert, kann das auch mal witzig sein."