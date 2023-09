Zwei Unfälle führen auf der A8 und der B300 bei Dasing zu Verkehrschaos

Unfälle auf Höhe der A8-Anschlussstelle Dasing sorgen am Dienstag für Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Am Dienstagnachmittag gegen kurz nach 16 Uhr sind der Polizei zwei Unfälle bei Dasing gemeldet worden: Einer am Kreisverkehr der A8-Anschlussstelle, einer am Kreisverkehr der B300 auf selber Höhe. Beide Unfälle sorgten gegen 21 Uhr nach wie vor für Verkehrsbehinderungen, berichtet die Polizei.

Am Kreisverkehr der Autobahn-Anschlussstelle Dasing Richtung Stuttgart kippte ein Lkw mit Leergut um, was zu einem Stau auf der A8 führte. Der Lastwagen musste laut Polizei im Liegen ausgeräumt werden. Scherben verteilten sich über die Fahrbahn, die Bergungsarbeiten finden noch statt, sollen aber demnächst beendet sein.

Fast zeitgleich ereignete sich im nahegelegenen Kreisverkehr der B300 ein Auffahrunfall, der ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen führte. Dem Portal Bayerninfo des Innenministeriums zufolge ist hier die Fahrbahn Richtung Aichach gesperrt.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sich die Verkehrssituation rund um die B300 und A8 bei Dasing demnächst beruhigt. (AZ)