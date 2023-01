Zwei Verletzte bei Unfall auf der B300 bei Dasing

Bei einem Zusammenstoß auf der B300 bei Dasing entsteht hoher Sachschaden - und die Straße muss gesperrt werden.

Straßensperrung, hoher Schaden und zwei Verletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der B300 bei Dasing ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger in Höhe Taitinger Straße mit seinem Opel auf die B300 auf. Hierbei übersah er laut Polizei einen Audi, der von einer 43-Jährigen in östliche Richtung gelenkt wurde.

B300 nach Verkehrsunfall gesperrt

Die Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die B300 wurde für mehrere Minuten gesperrt.