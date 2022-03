Zwischen Babyglück und Reality-TV: So geht es Katharina Eisenblut nach DSDS

Katharina Eisenblut wurde durch die Castingshow DSDS bekannt. Die Dasingerin erlebte auch die Schattenseiten. Ist die 27-Jährige bald wieder im TV zu sehen?

Der Durchbruch als Sängerin ist Katharina Eisenblut nicht gelungen. Die Dasingerin ist dennoch vielen Menschen bekannt. Vor rund einem Jahr war Eisenblut bei der Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zu sehen. Nun verrät die 27-Jährige, warum sie nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen ist, wie sehr sie ihre Heimat vermisst und welche Pläne sie hat. Denn in ihrem Leben ist eine Wende eingetreten.

Wenn Katharina Eisenblut an ihre Zeit bei DSDS zurückdenkt, wo sie beim Publikum als ziemlich emotional und schwierig rüberkam, fallen ihr zuerst die Auftritte vor der Kamera ein: "Ich habe tolle Menschen kennengelernt und es hat viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich gut singen kann, und das wollte ich zeigen." Besonders mit Dieter Bohlen habe sich die Dasingerin, die mittlerweile in der Pfalz in der Nähe von Landau lebt, gut verstanden. "Er ist einfach ehrlich. Wenn wir uns sehen, haben wir immer noch ein gutes Verhältnis."

So denkt Katharina Eisenblut aus Dasing heute über DSDS

Eisenblut sei dankbar für die Chance, die sie bekommen hat. "Ich bereue es nicht, mitgemacht zu haben. Es war ein Sprungbrett für mich, das ich auch genutzt habe. Allerdings war es auch eine große Belastung", so die junge Frau, die hinzufügt: "Ich war danach psychisch am Ende. Als ich die Folgen gesehen habe, war es teilweise wirklich hart, weil ich so einfach nicht bin. Ich musste erst lernen, damit umzugehen."

Katharina Eisenblut aus Dasing nahm 2021 bei DSDS teil. Foto: Tvnow / Stefan Gregorowius

Durch die Castingshow stieg ihre Bekanntheit. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile mehr als 140.000 Menschen. "Das ist anfangs explodiert. Die Zahl der Follower war zwischendurch sogar noch höher. Ich habe dann aber bewusst mein Engagement runtergefahren." Auch weil Eisenblut in den sozialen Medien viel Kritik einstecken musste. "Gerade während DSDS war das echt schlimm. Da waren sehr verletzende Kommentare dabei." Sogar eine Morddrohung habe sie erhalten. "Das war krass. Ich bin reifer geworden und sehe vieles gelassener. Es hat sich zum Glück aber auch beruhigt."

Auf der anderen Seite wurde die Dasingerin durch ihre Teilnahme bei der Castingshow auch für andere Reality-Formate interessant. Im Sommer nahm Eisenblut an der Sendung "Die Alm — Promischweiß und Edelweiß" teil. Seither ist es etwas ruhiger um die 27-Jährige geworden. An Angeboten habe es aber nicht gefehlt.

Private Gründe verhinderten weitere Fernsehauftritte. Denn die Dasingerin und ihr Verlobter Nico Kronenbitter erwarten Nachwuchs. "Ich bin schwanger und deshalb hat sich in meinem Leben einiges verändert. Ich setze jetzt andere Prioritäten", so Eisenblut, die aber hinzufügt: "Ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft wieder an einer TV-Show teilzunehmen. Vielleicht sogar mit meinem Verlobten."

Reality-TV-Darstellerin Katharina Eisenblut im Babyglück

Doch aktuell zählen für sie andere Dinge. Sie arbeitet im Medienunternehmen ihres Verlobten im Büro. Auch sonst gibt sich die 27-Jährige bodenständiger. In ihrer Heimat ist sie noch öfters anzutreffen. "Ich bin regelmäßig in Dasing. Das ist mein Dorf und ich habe dort noch viele Freunde und die Familie. Da bin ich einfach nur Katharina. Die Leute interessiert gar nicht, was ich im Fernsehen gemacht habe. Das ist auch mal schön."

Anderorts werde die 27-Jährige häufig erkannt. "Gerade wenn ich in größeren Städten unterwegs bin. Das sind aber meist sehr positive Reaktionen und ich habe kein Problem, Autogramme zu geben oder für ein Selfie parat zu stehen."

Am meisten vermisst sie die frische Luft und das Dorfleben: "Gegenüber von unserem Haus in Dasing war ein Bauernhof mit vielen Kühen. Das geht mir neben meiner Familie und meinen Freunden am meisten ab." Die Zeit bei DSDS vermisst die 27-Jährige dagegen aber nicht. Im Gegenteil: Sie verfolgt die aktuelle Staffel nicht einmal: "Nach dem Weggang von Dieter Bohlen ist die Show langweilig geworden. Alle sind so nett, das war bei uns irgendwie aufregender."