Dasinger Altbürgermeister 60 Jahre verheiratet

Dasing

Dasinger Altbürgermeister Lorenz feiert Diamantene Hochzeit

60 Jahre verheiratet: Waltraud und Lorenz Arnold begehen ihr diamantenes Ehejubiläum
    Bürgermeister Andreas Wiesner überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Dasing an Waltraud und Lorenz Arnold. Foto: Gemeinde Dasing

    Der Dasinger Ehrenbürger und Altbürgermeister Lorenz Arnold und seine Ehefrau Waltraud feierten dieser Tage bei strahlendem Sonnenschein das Diamantene Ehejubiläum. Beim Tanzen lernten sich der gebürtige Dasinger und seine Waltraud vor über 60 Jahren kennen. Es war, wie Lorenz Arnold sagt, „Liebe auf den ersten Blick“ und heute noch tanzen die Beiden sehr gerne. Drei Kinder zogen sie gemeinsam groß und die Zeit mit ihren mittlerweile neun Enkelkindern und zwei Urenkeln hält sie jung und fit. Kurzreisen sind ebenfalls noch immer eine große Leidenschaft des Jubelpaares. Erster Bürgermeister Andreas Wiesner überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Dasing. (AZ)

