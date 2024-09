Rekordbeteiligung beim Dasinger Ferienprogramm

„Mmmh so mega lecker“ lautete das Fazit der zwölf Kinder, welche beim Dasinger Ferienprogramm das „Gourmet-Praktikum“ im Restaurant Goldener Stern in Rohrbach absolviert hatten. Dieser Programmpunkt zählt beim Sommer-Ferienprogramm immer zu den am schnellsten ausgebuchten Events. Auch der Feuerwehrtag in Dasing (und dieses Jahr neu auch Rieden) lockt immer sehr viele Kinder an, die in den freien Tagen Spaß und Action erleben wollen. Zum ersten Mal stand in diesem Jahr auch eine Fahrt ins Planetarium in Augsburg an. Die rund 20 Kinder fuhren mit dem Zug in die Stadt und freuten sich nach einem kurzen Fußmarsch auf spannende Infos aus der Welt der Sterne und Planeten. Natürlich gehörten auch wieder viele bewährte, aber auch neue Bastelangebote, Natur- und Sportevents zum vielseitigen Programmangebot.

28 Veranstalter, viele davon Ehrenamtliche und Vereine sorgten mit über 70 Programmpunkten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Die 187 Mädchen und 176 Jungs hatten nach dem 46. Dasinger Ferienprogramm zu Hause also viel zu erzählen. Insgesamt betreuten die Veranstalter über 650 Kinder, ein neuer Rekord in Dasing.

Den Abschluss des Ferienprogramms am Wochenende machte wie schon seit einigen Jahren, die Fahrt in den Europa-Park. Der vollbesetzte Bus brachte nicht nur Teenager sicher nach Rust, sondern auch ganze Familien profitierten von dem von der Gemeinde bezuschussten Angebot.

Dabei muss es nicht immer das Mega-Event unter dem Motto „Höher, schneller, weiter“ sein. Gerade die Bastelangebote, Töpfern, Filzen usw. oder ein Spaziergang durch den Wald und die Natur bereiten den Kindern genau so viel Spaß und Freude. (AZ)