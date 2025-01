Wer wird Millionär: Jutta Wagner aus Dasing quizzt um drei Millionen Euro

Eine Million Euro – dieser Gewinn winkt demjenigen, der es bei Günther Jauch bei der beliebten RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär“ auf den Stuhl schafft und sich erfolgreich durch alle 15 Fragen spielt. Manche Kandidatinnen und Kandidaten warten jahrelang auf eine solche Chance. Bei Jutta Wagner aus Dasing hat es dagegen sofort geklappt: Vor einem Jahr füllte sie die Online-Bewerbung aus und war nun in der aktuell laufenden „Drei Millionen Euro“-Woche Teil der Sendung. Am vergangenen Dienstag nahm sie dann tatsächlich in der Mitte Platz – mit Erfolg. Deshalb geht es für sie am Freitagabend um sage und schreibe drei Millionen Euro.

Wagner schafft es als einzige, die Fußballfrage zu beantworten

Wagner lebt seit mehr als fünf Jahren in Dasing und bereits seit vielen Jahren in Bayern, kommt ursprünglich aber aus dem Ruhrpott. Früher hat sie als Qualitäts- und Risikomanagerin im Uniklinikum Augsburg gearbeitet, inzwischen ist sie in Rente. Zu tun gibt es für sie dennoch reichlich: Sie engagiert sich an der Grundschule Griesbeckerzell in der Schulkinderbetreuung. Außerdem war sie in der Vergangenheit Teil des Seniorenbeirats von Dasing.

Bei „Wer wird Millionär“ punktete die 67-Jährige mit ihrem Fußballwissen. Als Einzige von acht Kandidatinnen und Kandidaten schaffte sie es, die Meilensteine im Fußball-Leben von Franz Beckenbauer chronologisch zu ordnen: Europameister, Weltmeister als Kapitän, Weltmeister als Teamchef und Deutscher Meister als Trainer. Auch die ersten Fragen meisterte die Rentnerin einwandfrei und erspielte souverän die 500 Euro.

Wer wird Millionär: Dasingerin schafft es bis zur 32.000 Euro-Frage

Schon bei 2000 Euro brauchte sie jedoch den ersten von insgesamt vier Jokern für die Frage, welche Sehenswürdigkeit sich inmitten eines imposanten Kreisverkehrs befindet. Ihr Telefonjoker half: Die Antwort ist Arc de Triomphe in Paris. Das Publikum wurde anschließend bei der 4000 Euro-Frage zur Rate gezogen, denn Wagner verwechselte Seitlinge (Pilze) mit Saiblingen (Fische).

Icon Vergrößern Die 67-Jährige Rentnerin ist in der "Drei-Millionen-Euro"-Woche bei der RTL-Quizsendung zu sehen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Die 67-Jährige Rentnerin ist in der "Drei-Millionen-Euro"-Woche bei der RTL-Quizsendung zu sehen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei der entscheidenden 16.000 Euro-Frage – dieser Betrag qualifiziert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Woche zur Teilnahme an der Sendung am Freitagabend, bei der es um drei Millionen Euro geht – war Wagner aber wieder voll da und wusste sofort, welche beiden Ziffern auf derselben Taste zweimal auf Standard-Tastaturen abgebildet sind (nämlich die zwei und drei). Bei 16.000 Euro blieb es aber dann auch für die Kandidatin. Viel wichtiger ist aber ohnehin die Finalteilnahme für die Sendung am Freitagabend, bei der Jutta Wagner die Chance auf drei Millionen Euro bekommt.

Ein unvergleichliches Erlebnis war es aber allemal. „Das werde ich bis zu meinem Lebensende nicht mehr vergessen“, erzählt Wagner einige Wochen nach der Aufzeichnung. „Man wird dort so wertschätzend behandelt, da hat man gar nicht das Gefühl, dass man im Fernsehen ist.“ Ein bisschen mehr hatte sie sich aber von ihrem Auftritt schon erhofft: „Eine Frage habe ich in der Aufregung falsch gelesen und auch die letzte Frage hätte ich eigentlich gewusst, aber in dem Moment ist es mir nicht eingefallen.“

Wagner schließt weitere Fernsehauftritte nicht aus

Es war nicht ihr erster Fernsehauftritt. Beim Sender TLC war die 67-Jährige beispielsweise 2022 Protagonistin bei „Date my Mom“. In dem Sat1-Magazin „Volles Haus“ hatte sie 2023 sogar einen kleinen Liveauftritt. Ebenfalls bei Sat1 nahm sie gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern bei Jörg Pilawas „1%-Quiz“ dabei. Und es wird sicherlich auch nicht ihr letzter gewesen sein: „Ich kann mir gut vorstellen, wieder mal an etwas teilzunehmen.“